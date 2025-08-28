Ультраортодоксальная радиостанция заплатит крупный штраф за нарушения авторских прав

Окружной суд Тель-Авива постановил, что радиостанция "Коль Барама", вещающая из Бней-Брака, должна будет выплатить крупную сумму в пользу израильской организации по защите прав артистов "Эшколот" за систематическое нарушение законодательства.

Согласно исковому заявлению, которое было удовлетворено судом, радио "Коль Барама" на протяжении полутора десятков лет транслировало в эфир произведения музыкантов, интересы которых представляет организация, без выплат полагающихся по закону компенсаций. За один лишь 2021 год истцы насчитали более 100 нарушений, и суд согласился с их доводами.

Как указывает Walla, представитель радиостанции в ходе заседаний признал, что в "Коль Барама" знали о необходимости выплачивать отчисления правообладателям, однако не были согласны с расценками и продолжали ставить треки в эфир, рассчитывая, что спор будет урегулирован в будущем, задним числом.

Судья Аарон Оренштейн отверг доводы ответчиков и присудил "Эшколот" компенсацию в 350 тысяч шекелей. Помимо этого, радио "Коль Барама" должно будет оплатить 10 тысяч шекелей судебных издержек и 40 тысяч на адвокатские услуги.