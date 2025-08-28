Брайан Сингер тайком снял фильм о войне в Ливане

Американский режиссер Брайан Сингер, с которым восемь лет назад отказались сотрудничать голливудские студии из-за обвинений в сексуальных домогательствах, втайне снял фильм о войне в Ливане. По сведениям Variety, в проекте также участвует израильский режиссёр Ярив Хоровиц ("Рок в Касабланке"). Главную роль в картине сыграл лауреат "Оскара" Джон Войт.

По информации издания Variety, съемки картины проходили в Греции в 2023 году. Судя по всему, картина рассказывает о гражданской войне в Ливане в конце 70-х-начале 80-х годов на фоне израильской операции "Литани". По информации одного источника, главный герой картины – архитектор, который ищет искупления. Другой описывает картину Сингера как историческую драму о взаимоотношениях отца и сына на фоне войны. Источник Variety утверждает, что "фильм выставляет Израиль в крайне негативном свете и может вызвать серьезный раскол", при этом отмечая, что картина имеет все шансы быть замеченной жюри крупных кинопремий.

Когда фильм выйдет на экраны, как он называется и какая судьба его ждет, учитывая, что Сингер остается персоной нон-грата для продюсеров и студий, неизвестно.

Брайан Сингер до обвинений в сексуальных домогательствах был одним из самых успешных голливудских режиссеров. Его картины, включая четыре части фрашизы "Люди Икс" заработали в прокате миллиарды долларов. Картина Сингера "Подозрительные лица" 1995 года принесла режиссеру премию "Оскар" в категории "Лучший сценарий" и стала первым "Оскаром" Кевина Спейси. Впервые обвинения в сексуальных домогательствах были предъявлены Сингеру еще в 1997 году, однако официальные обвинения против режиссера так и не были выдвинуты. Впоследствии Сингера не раз обвиняли в домогательствах, которые он всегда отрицал. Несмотря на неоднократно выдвигаемые против Сингера обвинения, голливудские студии продолжали с ним работать вплоть до 2017 года, когда Сезар Санчев-Гусман подал иск против режиссера, заявив, что тот изнасиловал его в 2003 году, когда юноше было 17 лет. После этого режиссер был уволен из проекта "Богемная рапсодия" и ушел из профессии.