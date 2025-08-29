В ночь на 29 августа в возрасте 92 лет умер композитор Родион Щедрин. О его смерти сообщил российский Большой театр.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве, в семье музыкантов. До войны поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Потом была эвакуация в Куйбышев и перерыв в учебе. После возвращения в Москву Родион продолжил учиться в Центральной музыкальной школе. Но в 1943-м мальчик попытался сбежать на фронт, добрался до Кронштадта. После этого отец подал документы Родиона в Нахимовское военное училище, но в 1944 году открылось Московское хоровое училище, куда отец Родиона был приглашен в качестве преподавателя – и его сын тоже был принят в хоровое училище, после окончания которого (до 1955 года) учился в Московской консерватории имени Петра Чайковского, которую с отличием окончил по двум специальностям: композиции и фортепиано. В 1959 году там же окончил аспирантуру.

Часто выступал с исполнением собственных произведений как пианист. В 60-х годах был преподавателем композиции в Московской консерватории. Ушел из консерватории после того, как отказался в 1968 году подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В то же время согласился написать ораторию "Ленин в сердце народном".

Родион Щедрин – автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам. Лауреат множества государственных и международных музыкальных премий.

В 1973 году был избран председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту проработал до 1990 года, добровольно его покинув, после чего был оставлен в роли почетного председателя Союза композиторов России.

Член Советского комитета защиты мира с 1962 года. В 1989 году от Союза композиторов он был избран народным депутатом Верховного Совета СССР, был членом Межрегиональной Депутатской группы (1989-991). Депутат Верховного Совета РСФСР 6, 9, 10 и 11-го созывов.

С 1958 года Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой (1925-2015). С 1990-х годов супруги жили в Мюнхене (Германия). Помимо российского у них было гражданство Литвы (с 1991 года). Детей у них не было.