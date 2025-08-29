О футурошоке, рисках и поиске смысла. Виктор Вахштайн про ИИ в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи стал Виктор Вахштайн – социолог, бывший декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), ныне лектор в Ариэльском университете, сотрудник Центра изучения России (CRS) на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.
Заявленная тема: искусственный интеллект через призму детских вопросов.
Трехлетняя девочка спросила: "Куда мы идем? И что мы там будем делать?"
Отвечает Вахштайн долго и по делу, выбрать цитату из его пространных ответов сложно. В частности, он говорит о ситуации, когда робот-полицейский может выписать штраф за возможное нарушение, совершенное роботом-автомобилем, а робот-адвокат оспорит этот штраф, и робот-судья штраф аннулирует – а человек об этой коллизии в таком случае не узнает. На сегодняшний день нет только судей-роботов, выносящих приговоры – все остальные стадии делегирования полномочий роботам человечество уже прошло.
"Риски делегирования действия гораздо выше, чем риски делегирования коммуникации", – настаивает Вахштайн.
Ведущий и гость обсуждают ответ ИИ на детский вопрос "Что такое подлость?" Claude Opus 4 ответил так: "Подлость – это когда человек притворяется мостом, а оказывается ямой". Брикман этим ответом был очень впечатлен. Вахштайн считает этот ответ идиотским. По мнению социолога, на 90% восхищение ведущего ответом ИИ объясняется его восприятием предложенной формулы ответа: "Смысл – это не то, что в словах есть. Смысл – это то, что ты из слов вытаскиваешь".
В ходе обсуждения проблемы творчества "в эпоху ИИ" Вахштайн подчеркивает: "Если ты делегируешь (ИИ) акт творчества, то и раньше творчеством оно не являлось".
Детский вопрос: "Что такое творчество?" Ответ Вахштайна: "Творчество – это слово, которое используют люди, которые хотят показаться интересней, чем они есть на самом деле".
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].