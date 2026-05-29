В кино чаще встречаются персонажи по имени Крис или говорящие животные, чем женщины старше 60 лет

В Великобритании в рамках кампании против эйджизма выяснилось, что в самых кассовых фильмах последних трех лет заметно чаще встречаются либо персонажи-мужчины с именем Крис, либо говорящие животные, чем женщины старше 60 лет в главных ролях.

Исследование инициативы Age Without Limits проанализировало 100 самых прибыльных фильмов в британском прокате за 2023-2025 годы. Оказалось, что лишь в пяти из них главную роль играли женщины старше 60 лет. Для сравнения, в шести фильмах центральными героями были персонажи по имени Крис. Также выяснилось, что в кино гораздо чаще на первый план выводятся говорящие животные – примерно в четыре раза чаще, чем пожилые актрисы в ведущих ролях.

Активисты и эксперты связывают это с устойчивым возрастным и гендерным перекосом в индустрии: пожилые женщины значительно реже получают главные роли, их персонажи чаще остаются на втором плане или вовсе отсутствуют. При этом зрительская аудитория старше 55 лет составляет значительную часть кинопосетителей и приносит индустрии большие доходы. Кампания и исследователи подчеркивают, что проблема отражает более широкую тенденцию – недостаточную видимость пожилых женщин в медиа и культуре в целом. Это, по их мнению, усиливает ощущение их "невидимости" в обществе и закрепляет стереотипы о снижении их значимости с возрастом.

В ответ на это общественные деятели и актеры, призывают киноиндустрию активнее создавать и продвигать истории о женщинах старшего возраста, показывая их как полноценные, многогранные и важные персонажи.