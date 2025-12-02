За два дня до 100-летия во Франции умерла актриса и модель Лиз Бурден, звезда 50-х

Французская актриса и бывшая модель Лиз Бурден умерла в возрасте 99 лет в своем доме в коммуне Лабастид-д'Арманьяк на юго-западе Франции. Она скончалась 28 ноября – за два дня до своего 100-летия.

Лиз Бурден (настоящее имя Луиз Мари Одэт Бурден-Перье) родилась 30 ноября 1925 года в Нерис-ле-Бен (департамент Алье). В послевоенные годы она сделала себе имя как манекенщица и фотомодель и получила репутацию одной из самых фотографируемых женщин Франции. В начале 1950-х Бурден перешла в кино и стала заметной фигурой "золотого века" французского и общеевропейского кинематографа.

Она снималась в итальянской драме "Девушка с реки" вместе с Софи Лорен, в романтической комедии Билли Уайлдера "Любовь после полудня" с Гэри Купером и Одри Хепберн, и во многих других картинах. К концу 50-х она была известна не только в Европе, но и в США.

Однако затем актриса завершила карьеру в кино и исчезла из публичного поля. Известно, что в 1960-е годы она была замужем за бразильским бизнесменом Роберту Сеаброй, а с 1970-х на протяжении трех десятилетий оставалась спутницей французского политика Раймона Марселена.

В некрологах французская пресса называет Лиз Бурден "иконой послевоенной моды и европейского кино", чья судьба связала мир высокой моды, классического кинематографа и светской жизни Парижа середины XX века.