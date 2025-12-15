x
15 декабря 2025
Мир

Гонконгский медиамагнат Джимми Лай признан виновным в подрывной деятельности

Китай
время публикации: 15 декабря 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 12:12
Гонконгский медиамагнат Джимми Лай признан виновным в подрывной деятельности
AP Photo/Chan Long Hei

Суд Гонконга признал предпринимателя и демократического активиста Джимми Лая виновным в сговоре с иностранными государствами и публикации подрывных материалов. 78-летнему бизнесмену угрожает пожизненное заключение.

В 850-страничном вердикте утверждается, что Лай долгие годы своей взрослой жизни испытывал ненависть к Китайской Народной Республике и использовал принадлежавшее ему издание Apple Daily, чтобы убедить другие государства ввести санкции и блокаду против Китая и Гонконга.

Лай был арестован в августе 2020 года на основании закона о защите национальной безопасности Гонконга, вступившего в силу несколькими неделями ранее. С тех пор он находится в заключении. Вину свою критик коммунистического режима не признает. Приговор будет вынесен позже.

Закон фактически ликвидировал автономию Гонконга. В нем обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Согласно этому закону, власти Китая получили возможность направлять в Гонконг свои силы безопасности и подвергать аресту и другим мерам наказания за призывы к сепаратизму.

В 2021 году закрылась крупнейшая оппозиционная газета Гонконга Apple Daily сообщила о скором закрытии. Издание, принадлежавшее Лаю, выходило на протяжении 26 лет и сочетало статьи в поддержку демократии, расследования коррупции во власти и светские новости – публикации, посвященные жизни звезд и знаменитостей.

