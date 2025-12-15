Умер известный музыкант Левон Оганезов

Стало известно, что 13 декабря в Нью-Йорке в возрасте 84 лет умер Левон Оганезов – пианист, композитор, актер и телеведущий, народный артист России.

Прощание пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Будет похоронен на кладбище "Кенсико" в городе Валхалла (округ Уэстчестер).

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве или в Перове. Учился в Центральной музыкальной школе. Сценическую карьеру начал еще в детстве. Окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, затем в 1967 году Московскую консерваторию по классу фортепиано. Неоднократно побеждал на фортепианных конкурсах. С 1959 года работал в Москонцерте.

Был соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай"", "Суета вокруг рояля", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" и "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах. Как аккомпаниатор работал со многими известными артистами (Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Андрей Миронов, Владимир Винокур, Лариса Голубкина, Ян Осин, Максим Галкин и другие). Был участником спектакля Винокура "Выхожу один я…", как актер участвовал в спектакле Московского театра сатиры "Прощай, конферансье!".

Много гастролировал за пределами России, в том числе в США и Израиле.

Скончался 13 декабря 2025 года в Нью-Йорке, где жил последние десятилетия и проходил лечение от тяжелой формы рака.