15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Пионер бытовой робототехники начал процедуру банкротства

Банкротство
время публикации: 15 декабря 2025 г., 10:55
Пионер бытовой робототехники начал процедуру банкротства
Wikipedia. Photo: Coolcaesar

Основанная в 1990 году американская корпорация iRobot, начинавшая с оборонных разработок, однако наиболее известная благодаря роботу-пылесосу Roomba, обратилась за защитой от кредиторов.

Причиной проблем iRobot стал рост конкуренции, в первую очередь со стороны китайских компаний, вынудивший снизить цены и увеличить расходы на разработку новых технологий.

Кроме того, компания пострадала из-за введения 46% пошлины на импорт из Вьетнама, где производится большая часть ее продукции для американского рынка.

В 2021 году, на пике спроса в период пандемии, рыночная стоимость компании составляла 3,56 миллиарда долларов. В 2024 году антимонопольное управление США заблокировало покупку компании корпорацией Amazon.

После обращения за защитой от кредиторов акции компании рухнули на 13% и рыночная стоимость на текущий момент оценивается всего в 140 миллионов долларов.

