Израиль подписал новый договор о сотрудничестве с NASA

время публикации: 15 декабря 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 12:46
Израиль подписал новый договор о сотрудничестве с NASA
Находящаяся в США с рабочим визитом министр науки и технологии Гила Гамлиэль посетила штаб-квартиру Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и подписала новый 10-летний договор о стратегическом сотрудничестве.

Среди обсуждавшихся сторонами тем – запуск в космос израильской женщины-астронавта и совместные проекты на Луне и в глубоком космосе, такие как программа возвращения на Луну Artemis, эксперимент MARE (защита от космической радиации), запуск спутника ULTRASAT, эксперименты на Международной космической станции, а также сотрудничество в сфере образования.

