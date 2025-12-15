Израиль подписал новый договор о сотрудничестве с NASA

Находящаяся в США с рабочим визитом министр науки и технологии Гила Гамлиэль посетила штаб-квартиру Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и подписала новый 10-летний договор о стратегическом сотрудничестве.

Среди обсуждавшихся сторонами тем – запуск в космос израильской женщины-астронавта и совместные проекты на Луне и в глубоком космосе, такие как программа возвращения на Луну Artemis, эксперимент MARE (защита от космической радиации), запуск спутника ULTRASAT, эксперименты на Международной космической станции, а также сотрудничество в сфере образования.