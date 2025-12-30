Джордж Клуни увозит семью во Францию

Голливудский актер Джордж Клуни, его жена Амалия и их двое детей стали гражданами Франции. Еще в начале декабря актер признавался, что семья хочет перебраться во Францию, поскольку там действуют законы о приватности частной жизни, которые защищают детей от папарацци. Он отмечал, что во Франции не фотографируют детей без разрешения родителей и нет фотографов, "караулящих у школьных ворот", и это для него принципиально важный вопрос. Он также признавался, что его семья именно во Франции чувствует себя по-настоящему счастливой.

В 2021 году семья Клуни приобрела на юге Франции бывшее винодельческое хозяйство Domaine du Canadel. У Клуни также есть недвижимость в районе озера Комо в Италии и дом в Англии, квартира в Нью-Йорке и собственность в Кентукки. В последние годы Клуни продали принадлежавшие им дома в Лос-Анджелесе и Мексике.

Клуни далеко не первый представитель американского творческого сообщества, который решил покинуть США в последние годы. Режиссер Джим Джармуш заявил, что собирается подать документы на получение французского гражданства.

Клуни не единственный селебрити, который решил покинуть Америку за последнее время. Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что окончательно перебрался в Новую Зеландию из-за несогласия с политикой президента Дональда Трампа. Режиссёр Джим Джармуш недавно заявил, что тоже планирует подать заявку на гражданство Франции, назвав ее местом, куда он хотел бы "иметь возможность уехать" из США. Уже несколько лет в Великобритании живет звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт, которая заявляет, что ее тревожит ситуация в Америке и она чувствует себя в Европе гораздо свободнее и безопаснее. В Великобританию перебрался в этом году и обладатель премии "Оскар" Фишер Стивенс.