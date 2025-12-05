Джордж Клуни рассказал, что его жена Амаль присутствовала на встрече "Братьев-мусульман"

Голливудский актер Джордж Клуни в программе Дрю Берримор признался, что его жена Амаль в 2012 году встречалась в Лондоне с представителями организации "Братья-мусульмане", признанной террористической в целом ряде стран. Клуни рассказал об этом в ответ на вопрос Берримор, как они познакомились с женой. Он говорит, что начал ухаживать за ней после знакомства, и, когда прилетел в Лондон, решил пригласить ее на свидание. На что она ответила, что находится на встрече с представителями "Братьями-мусульманами" на обсуждении новой конституции Египта. При этом он подчеркивает, что Амаль работала над продвижением защиты прав человека.

Амаль Клуни (урождённая Амаль Аламуддин, англ. Amal Clooney, род. 1978) – ливано-британский адвокат (барристор), специализирующаяся на международном праве и правах человека. Она родилась в Бейруте, во время гражданской войны её семья переехала в Великобританию, где Амаль выросла и получила образование. Она окончила Оксфордский университет (St Hugh"s College) и Нью-Йоркский университет, имеет право практиковать в США и в Англии и Уэльсе.

Клуни работает в лондонской коллегии Doughty Street Chambers и считается одним из самых известных правозащитников в мире. Среди её клиентов – бывший президент Мальдив Мохамед Нашид, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, нобелевская лауреатка Надия Мурад, журналистка Мария Ресса, а также журналисты, преследуемые в Египте, Мьянме и других странах. Она участвовала в процессах в Международном уголовном суде и других международных трибуналах, работала в комиссиях ООН и читала курсы по правам человека в Колумбийском университете и Оксфорде.

В 2024 году она вошла в состав консультативной панели при прокуроре Международного уголовного суда (МУС), которая анализировала возможные военные преступления во время войны Израиля с ХАМАС. Панель единогласно рекомендовала подать ходатайство о выдаче ордеров на арест как лидеров ХАМАС, так и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В 2024 году Джордж Клуни признался, что обращался в Белый дом с просьбой помочь его жене избежать санкций, которые США планируют наложить на сотрудников Международного уголовного суда, если он выдаст ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров террористической организации ХАМАС.