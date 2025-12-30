В Испании умерла автор худшей реставрации в истории – сенсационного "пушистого Христа"

В Испании на 95-м году жизни скончалась Сесилия Гименес, автор самой неудачной реставрации в истории. Она прославилась в 2012 году, когда попыталась отреставрировать столетнюю фреску "Се человек" в церкви городка Борха, рядом с Сарагосой.

Фреска, изображающая Иисуса Христа, была написана в 1910 году Элиасом Гарсиа Мартинесом, и пришла в упадок. Прихожанка церкви вызвалась исправить ситуацию – и получила разрешение священника. Но вместо реставрации произведения искусства она нарисовала совершенно другую картину. Первоначальный лик Иисуса, неплохо сохранившийся, был полностью утрачен.

Изображение широко разошлось в интернете и международных СМИ. Произведение Гименес стали называть "Иисусом-обезьяной" и "пушистым Христом". Однако первоначальное возмущение постепенно сменилось иронией и даже признанием – нашлись те, кто объявил картину выдающимся образцом примитивизма.

Еще одним результатом стал наплыв в Борху туристов – многие хотели своими глазами увидеть сенсацию. Если ранее городок посещало около 5000 человек в год, то в 2013 году этот показатель вырос до 40000 человек. За вход в церковь была установлена плата в четыре евро, начали проводиться фестивали религиозной живописи.

Коммерциализация возмутила Гименес, которая заявила, что ей двигало религиозное чувство, а не стремление извлечь доход. Она предложила, чтобы часть средств шла на благотворительность. Оправившись от критики, она стала устраивать выставки других своих произведений.