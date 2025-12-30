Лучшим фильмом премии минкульта назван "Burning Man" Эяля Халфона. Он сказался больным

В Иерусалиме завершилась церемония награждения кинопремии министерства культуры, которая была создана в противовес премии Израильской академии кино и телевидения "Офир". Лучшей картиной года жюри государственной премии признана лента "Burning Man" Эяля Халфона, который на церемонию не пришел, заявив, что плохо себя чувствует.

"При мне деньги израильских налогоплательщиков не будут финансировать пропалестинские произведения, которые получают овации в мире, за счёт солдат ЦАХАЛа и с продвижением антисемитских кровавых наветов против государства Израиль и его граждан, – заявил министр культуры и спорта Мики Зоар. – Уважаемая сцена кинопремий возвращается народу – и превозносит создательниц и создателей, которые тронули сердце израильской аудитории. Место чуждых нарративов и ненависти к Израилю занимают художественные и профессиональные ценности. Министерство культуры под моим руководством говорит израильским авторам: мы обнимаем ваши произведения обеими руками – да, даже критические – и даём место всем. Но эпоха, когда Государство Израиль финансировало и чествовало произведения, подрывающие наше право на существование здесь, и всё это под маской искусства, – закончилась".

Премия за пожизненный вклад в киноискусство была присуждена продюсеру Шуле Шпигель, которая до последней минуты не была уверена, что примет участие в церемонии. Поднявшись на сцену, Шпигель сказала, что смысл кинематографа – поднимать сложные темы для общества, напомнила, что премия "Офир" – главная кинопремия Израиля, а фильм "Море", который жюри "Офира" назвало лучшим фильмом года, – гуманистический фильм, в котором нет ничего оскорбительного для израильской армии или израильского общества.

"Господин министр, хорошее искусство зависит от свободы творить, а создателям нужна безопасная среда, которая не может существовать одновременно с опасением, что у них отнимут свободу думать, говорить, выражать себя – и да, также критиковать, – сказала Шпигель. – Задача писателей, поэтов, людей театра и кино – говорить о реальности так, как они её понимают, и делать это честно, со страстью и верой".

"Премии "Офир" были и останутся качественной и профессиональной рамкой, в которой это происходило и происходит, и, безусловно, есть место и для дополнительных конкурсов – из открытости и разнообразия, – добавила она. Там никогда не отказывались от проекта из опасения, что он не понравится власти, – вне зависимости от того, посмотрят его в момент выхода десять человек или сто тысяч.

Шпигель также призвала министра культуры пересмотреть свое решение урезать финансирование израильской киноиндустрии и премии "Офир". Она приветствовала создание государственной премии, отметив, что новая премия создает здоровую конкуренцию в индустрии, и это также полезно для развития кинематографа, как и премия "Офир".

Лучшей актрисой года стала Хила Саада ("Небо и земля"). Победителем в мужской актерской номинации назван Яков Зада Даниэль ("Дважды пантера").

Поднявшись на сцену, Яков Зада Даниэль подчеркнул, что "задача киноискусства – критиковать и давать площаду для разных социальных явлений".

"Наш фильм говорит о тех самых "Чёрных пантерах" из Иерусалима, о выходцах из восточной общины, которые подняли протест из-за дискриминации и пренебрежения со стороны правительства, – сказал он. – Нельзя ожидать, что кино и искусство будут сдержанны. Мы продолжим освещать несправедливость, эксплуатацию и ущемление в израильском обществе, которое, к сожалению – или к счастью – даёт нам очень много материала для работы".

Практически все речи кинематографистов, поднимавшихся на сцену, были посвящены свободе самовыражения в искусстве, необходимой для создания по-настоящему достойных произведений.

Выйдя на сцену, чтобы объявить победителя в номинации "Лучший фильм" в финале церемонии, Мики Зоар заявил, что считает происходившее этим вечером настоящим символом демократии в Израиле, когда все имеют право высказать свое мнение.