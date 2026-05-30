последняя новость: 10:59
30 мая 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтянин забил победный гол в дерби Бухареста. "Стяуа" завоевала место в еврокубках

Футбол
время публикации: 30 мая 2026 г., 09:58 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 09:58
Израильтянин забил победный гол в дерби Бухареста. "Стяуа" завоевала место в еврокубках
AP Photo/Alikhan Sariyev

В финале мини-турнира за право сыграть в Лиге конференций "Стяуа" в дополнительное время победила "Динамо" (Бухарест) 2:1.

На 10-й минуте бывший защитник "Мариуполя" Джойским Дава вывел "Стяуа" вперед 0:1.

На 73-й минуте бывший форвард "Вольфсбурга" и "Копенгагена" Мамуду Карамоко сравнял счет 1:1.

Победный гол на 107-й минуте забил израильский защитник Офри Арад (20 января перешел из "Кайрата").

Израильский защитник "Динамо" Никита Стоянов отыграл весь матч и получил желтую карточку.

