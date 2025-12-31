x
Умер актер Исайя Уитлок-младший, звезда сериалов "Прослушка" и "Вице-президент"

США
время публикации: 31 декабря 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 09:17
AP Photo/Danny Moloshok

Американский актер Исайя Уитлок-младший скончался в Нью-Йорке в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. О его смерти сообщило агентство Associated Press со ссылкой на менеджера актера Брайана Либмана.

Уитлок получил широкую известность благодаря роли коррумпированного политика Клея Дэвиса в сериале HBO "Прослушка", а также снимался в комедийном сериале "Вице-президент".

Также Исайя снимался в фильмах режиссера Спайка Ли – "25-й час", "Пятеро одной крови" и "Черный клановец".

