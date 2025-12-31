Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

30 декабря в возрасте 87 лет в Москве умер Эмиль Кио (Эмиль Ренард-Кио) – известный иллюзионист, народный артист РФ. Он будет похоронен 2 января на Троекуровском кладбище.

Эмиль Кио (настоящая фамилия Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне – Владикавказ). Его отцом был известный цирковой артист и иллюзионист Эмиль Кио (1894-1965). Мать, Кошерхан Борукаева, была актрисой и ассистенткой мужа.

Эмиль Кио-младший после школы в Москве окончил Московский инженерно-строительный институт. Затем работал в тресте по строительству набережных и мостов. С 1961 года начал выступать в аттракционе как ассистент своего отца. Стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков "Союзгосцирк". Женился на Иоланте Ольховиковой (род. 1944), которая была перед этим супругой его брата Игоря. В 1966 году создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым много гастролировал по СССР и другим странам. После смерти отца работал в цирке вместе со своим братом Игорем. В 1991-2016 годах был председателем Союза цирковых деятелей России.

Скончался 30 декабря 2025 года.