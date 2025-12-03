Умерла актриса Ксения Качалина, сыгравшая в культовых фильмах 1990-х

2 декабря в Москве на 55-м году жизни скончалась актриса Ксения Качалина. О ее смерти сообщил режиссер Алексей Агранович.

Причина смерти официально не называется. Агранович назвал актрису "загадкой, панком, сложной и манящей" и написал, что "она была умнее и слабее времени одновременно".

Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Училась в Саратовской консерватории, затем окончила ВГИК (мастерская Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика). Ее кинодебютом стала главная роль в фильме Валерия Рубинчика "Нелюбовь" (1991), за которую актриса получила приз "Кинотавра". Позже она сыграла в картинах "Дикая любовь", "Над темной водой", "Три сестры", "Цирк сгорел, и клоуны разбежались", сериале "В круге первом", а широкую известность получила после роли великой княжны Татьяны в фильме "Романовы. Венценосная семья".

Ксения жила в гражданском браке с Иваном Охлобыстиным. Затем была замужем за музыкантом Алексеем Паперным. В 2000 году вышла замуж за актера Михаила Ефремова, став его четвертой женой. В этом браке родилась дочь Анна-Мария, позднее находившаяся под опекой отца.

В последние годы актриса практически не снималась, испытывала серьезные финансовые трудности и проблемы со здоровьем.