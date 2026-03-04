Израиль представит песню для "Евровидения-2026" без зрителей и с соблюдением указаний Службы тыла

Израильский общественный вещатель KAN 11 объявил, что презентация песни для "Евровидения-2026" пройдет в специальном формате на фоне продолжающейся войны с Ираном и напряженной ситуации с безопасностью. Шоу, запланированное на 5 марта, выйдет в эфир без зрителей в студии.

Несмотря на сложную обстановку, в телерадиокорпорации решили не откладывать трансляцию, подчеркнув важность культурных событий в период кризиса. В эфире будет представлена песня "Michelle", с которой Ноам Бетан – победитель шоу "Следующая звезда" – представит Израиль на конкурсе в Вене.

Во время специальной программы зрители увидят премьеру официального клипа, снятого в условиях строгой конфиденциальности, а также интервью с артистом. Организаторы отметили, что при необходимости трансляция будет немедленно прервана для экстренных новостных включений.

Песня "Michelle" была выбрана из примерно 200 заявок профессиональным жюри. Композиция написана Ноамом Бетаном совместно с Юваль Рафаэль, Цлиль Клифии и Надавом Ахарони. В треке сочетаются иврит, французский и английский языки. В отличие от последних лет, в этом году Израиль представит не лирическую балладу.

В рамках шоу также выступят представители Израиля на "Евровидении" 2024 и 2025 годов – Эден Голан и Юваль Рафаэль.

"Евровидение-2026" пройдет в мае в Вене. Израиль выступит в первом полуфинале 12 мая. Это будет 48-е участие страны в конкурсе. В настоящее время Израиль занимает пятое место в букмекерских прогнозах.