На Венецианской биеннале десятки художников провели акцию против участия Израиля, запустив дроны

Во время открытия Венецианской биеннале во вторник (5 мая) десятки художников устроили акцию в поддержку Палестины и против участия Израиля в выставке.

Около 60 художников и несколько десятков участников собрались у входа в Джардини для перформанса под названием "Хор солидарности дронов". Участники исполнили "Песню дрона" – ставшую вирусной композицию палестинского композитора и преподавателя музыки из Газы Ахмеда "Муина" Абу Амши. По словам организаторов, акция была задумана как попытка "звуком занять пространство" и напомнить о реальности, в которой живут жители Газы.

После исполнения участники прошли шествием к Центральному павильону биеннале.

Художница Каролина Кайседо объяснила, что звук дронов ежедневно сопровождает жизнь людей в Газе, к чему авторы акции хотели привлечь внимание. По словам Кайседо, акция готовилась несколько месяцев художниками основной программы выставки и стала продолжением открытого письма группы Art Not Genocide Alliance, авторы которого призывали не допустить участия Израиля в биеннале. Документ подписали почти 200 художников, кураторов и работников арт-индустрии, связанных с выставкой.

При этом участники акции подчеркивают, что главной целью была поддержка палестинских художников. Многие из них были одеты в футболки с именами художников из Газы, погибших за последние годы. На обратной стороне футболок были напечатаны их работы. Во время акции также распространялись материалы о художниках Фарах Кармут и Оле Аль Шриф, которые уехали из Газы после начала войны.