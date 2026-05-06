x
06 мая 2026
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 14:59
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

На Венецианской биеннале десятки художников провели акцию против участия Израиля, запустив дроны

Биеннале
время публикации: 06 мая 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 14:43
На Венецианской биеннале десятки художников провели акцию против участия Израиля, запустив дроны
AP Photo/Luca Bruno

Во время открытия Венецианской биеннале во вторник (5 мая) десятки художников устроили акцию в поддержку Палестины и против участия Израиля в выставке.

Около 60 художников и несколько десятков участников собрались у входа в Джардини для перформанса под названием "Хор солидарности дронов". Участники исполнили "Песню дрона" – ставшую вирусной композицию палестинского композитора и преподавателя музыки из Газы Ахмеда "Муина" Абу Амши. По словам организаторов, акция была задумана как попытка "звуком занять пространство" и напомнить о реальности, в которой живут жители Газы.

После исполнения участники прошли шествием к Центральному павильону биеннале.

Художница Каролина Кайседо объяснила, что звук дронов ежедневно сопровождает жизнь людей в Газе, к чему авторы акции хотели привлечь внимание. По словам Кайседо, акция готовилась несколько месяцев художниками основной программы выставки и стала продолжением открытого письма группы Art Not Genocide Alliance, авторы которого призывали не допустить участия Израиля в биеннале. Документ подписали почти 200 художников, кураторов и работников арт-индустрии, связанных с выставкой.

При этом участники акции подчеркивают, что главной целью была поддержка палестинских художников. Многие из них были одеты в футболки с именами художников из Газы, погибших за последние годы. На обратной стороне футболок были напечатаны их работы. Во время акции также распространялись материалы о художниках Фарах Кармут и Оле Аль Шриф, которые уехали из Газы после начала войны.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 30 апреля 2026

Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после решения исключить Израиль из конкурса
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 29 апреля 2026

Израиль обвинил жюри Венецианской биеннале в бойкоте
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 мая 2026

Иран отказался от участия в Венецианской биеннале на фоне продолжающейся войны