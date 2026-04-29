Израиль обвинил жюри Венецианской биеннале в бойкоте

Израиль резко отреагировал на заявление жюри Венецианской биеннале, которое объявило, что не будет рассматривать павильоны стран, обвиняемых Международным уголовным судом (МУС) в преступлениях против человечности.

Министерство иностранных дел Израиля назвало этот шаг "бойкотом" и обвинило жюри в "загрязнении мира искусства". В заявлении, опубликованном в соцсети X, ведомство заявило, что "политизированное жюри превратило биеннале из открытого художественного пространства свободных идей в площадку ложной антиизраильской пропаганды".

Художник Белу-Симион Файнару, представляющий Израиль, также раскритиковал решение. По его словам, заявление жюри создает "враждебную и унизительную атмосферу" и ставит израильского участника в неравные условия. Он подчеркнул, что другие страны с серьезными нарушениями не были исключены, а само решение основано на "юридически слабых и произвольных основаниях".

Ранее жюри объяснило свою позицию "защитой прав человека". В числе стран, подпадающих под это решение, оказалась и Россия: президент Владимир Путин, как и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, имеет ордер на арест МУС.

Несмотря на возникший конфликт, организаторы биеннале заявили, что не могут исключить ни одну страну, признанную государством в Италии. При этом руководство мероприятия дистанцировалось от позиции жюри, подчеркнув, что его заявление является проявлением свободы и автономии, гарантированных участникам.