Иран отказался от участия в Венецианской биеннале на фоне продолжающейся войны

Иран вышел из участия в Венецианской биеннале, которая стартует 9 мая, на фоне продолжающегося конфликта с участием США и Израиля.

Организаторы биеннале сообщили, что Исламская Республика Иран не примет участие в 61-й Международной художественной выставке под кураторством Койо Куо, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года. В официальном заявлении уточняется, что число стран-участниц сократилось до 100, вместо ранее заявленных 101. Причины отказа Ирана не раскрываются.

На сайте выставки Иран оказался единственной страной без указанных художников, хотя комиссаром павильона значится Айдин Махдизаде Техрани.

Ситуация стала очередным ударом по биеннале, открытие которой для прессы проходит на этой неделе на фоне серьезных споров. Ранее выставка лишилась жюри: все пять его членов объявили об отставке. До этого жюри заявляло, что не будет рассматривать страны, обвиненные Международным уголовным судом в преступлениях против человечества, что автоматически исключало бы Израиль и Россию из борьбы за главную награду – "Золотого льва".

В отсутствие жюри организаторы приняли решение передать выбор лауреатов посетителям выставки, проведя общественное голосование.

Тем временем павильоны Израиля и России продолжают вызывать широкий резонанс. Политики, художники и даже участники основной экспозиции призывают исключить обе страны из выставки. Однако организаторы подчеркивают, что не имеют полномочий отстранять государства, официально признанные Италией.