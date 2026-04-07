Ведущая Saturday Night Live UK пожелала Цукербергу судьбы Гитлера

Британская версия шоу Saturday Night Live столкнулась с волной критики после того, как соведущая проекта Ания Мальяно упомянула, что глава корпорации Meta Марк Цукерберг строит в Калифорнии бункер, добавив: "Надеюсь, он использует его так же, как Гитлер".

Реплика вызвала шок в зале и волну возмущения в соцсетях. Зрители сочли шутку неуместной и оскорбительной. Некоторые отметили, что она фактически намекает на самоубийство, а другие поставили под сомнение границы допустимого юмора. Многие расценили шутку как проявление антисемитизма из-за происхождения Цукерберга.

Скандал разгорелся на фоне сообщений о том, что Цукерберг построил под своим домом в Пало-Альто подземное убежище площадью около 650 квадратных метров. По данным СМИ, пространство оформлено в стиле "Звездных войн" и напоминает лесную планету Эндор.

Цукерберг не единственный представитель технологической элиты, инвестирующий в подобные проекты. По оценкам СМИ, более половины миллиардеров Кремниевой долины имеют так называемые "бункеры на случай апокалипсиса", оснащенные автономными системами жизнеобеспечения.

Шоу SNL UK, стартовавшее в марте 2026 года на канале Sky One, уже собрало сотни тысяч просмотров, однако на фоне скандала начало терять аудиторию, сообщает New York Post.