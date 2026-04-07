07 апреля 2026
последняя новость: 14:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Канье Уэст хочет встретиться с еврейской общиной Великобритании на фоне скандала вокруг его гастролей

Музыканты
Антисемитизм
время публикации: 07 апреля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 12:45
Канье Уэст хочет встретиться с еврейской общиной Великобритании на фоне скандала вокруг его гастролей
Evan Agostini/Invision/AP

Канье Уэст, который теперь выступает под псевдонимом Ye заявил о желании встретиться с представителями еврейской общины Великобритании на фоне критики его участия в фестивале Wireless в Лондоне.

В обращении артист подчеркнул, что хочет "продемонстрировать перемены" и "принести единство, мир и любовь", добавив, что готов лично выслушать представителей общины. "Я понимаю, что слов недостаточно – изменения нужно доказывать поступками", – отметил он.

Скандал вокруг выступления Уэста, заявленного хедлайнером всех трех дней фестиваля, связан с его прежними антисемитскими и пронацистскими высказываниями. После объявления лайнапа ряд спонсоров отказался от участия, а политики, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, выразили обеспокоенность. Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал извинения Уэста "неискренними и корыстными".

Организаторы фестиваля признали, что не консультировались с еврейскими организациями до приглашения артиста, и назвали это ошибкой. При этом они заявили, что готовы остановить выступление в случае нарушений.

В еврейской общине инициативу Уэста встретили с недоверием: ее представители заявили, что готовы к диалогу лишь при условии отмены концертов рэпера.

