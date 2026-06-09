Музей Холокоста в Амстердаме выступил против визита Канье Уэста, несмотря на приглашение мэра

Национальный музей Холокоста в Амстердаме дистанцировался от приглашения, которое мэр нидерландского города Арнем Ахмед Маркуш направил рэперу Канье Уэсту, и раскритиковал инициативу политика. Маркуш предложил музыканту посетить Национальный музей Холокоста в Амстердаме, назвав его местом, предназначенным для "объяснения, диалога и образования". По его словам, такой визит мог бы стать жестом доброй воли по отношению к еврейской общине.

Однако руководство музея выступило против этой идеи. В официальном заявлении подчеркивается, что музей является "чувствительным и уязвимым историческим пространством", которое должно оставаться безопасным местом для знакомства с трагической историей Холокоста.

"Этот визит был анонсирован в СМИ без каких-либо предварительных консультаций. Это негативно влияет на других посетителей и вызывает вопросы относительно сохранения целостности мемориального пространства", – говорится в заявлении. В музее также отметили, что учреждение "не является площадкой для восстановления публичного имиджа, запятнанного антисемитскими высказываниями".

Тем временем Центральный еврейский совет Нидерландов (CJO) организовал возле концертной площадки в Арнеме специальную инсталляцию с цитатами Уэста о евреях и Адольфе Гитлере. Организация также пыталась через суд добиться запрета на въезд музыканта в страну, однако суд отклонил иск.

Посол Израиля в Нидерландах Цви Вапни прокомментировал ситуацию в соцсети X, написав: "Неужели антисемитизм может стать настолько нормализованным? Обещание "Никогда больше" проходит испытание прямо сейчас".

Канье Уэст находится в Нидерландах в рамках европейского тура. Пока это единственная европейская страна, которая позволила Уэсту въехать на свою территорию и проводить концерты после его антисемитских высказываний. Во Франции, Великобритании, Польше и Италии рэперу выступать запретили и не дали разрешение на въезд.