Ливан обратился к ЮНЕСКО с просьбой усилить защиту культурного наследия на фоне эскалации войны

Министерство культуры Ливана обратилось к ЮНЕСКО с просьбой усилить защиту культурных и исторических памятников страны на фоне обострения регионального конфликта и возобновления израильских авиаударов по территории Ливана.

Как говорится в заявлении министерства, министр культуры Гасан Саламе провел телефонный разговор с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани, призвав организацию обратиться к сторонам конфликта и напомнить им о необходимости защищать культурное наследие во время боевых действий.

Саламе подчеркнул, что особой защиты требуют Национальный музей Бейрута, где хранятся артефакты тысячелетней истории Средиземноморья, а также ключевые археологические объекты страны. Среди них – Баальбек, комплекс римских храмов, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, город Анджар VIII века и Вади-Кадиша (Священная долина) – одно из древнейших христианских монашеских поселений в мире.

Представитель ЮНЕСКО сообщил, что организация уже оказывает поддержку Ливану. По его словам, всем сторонам конфликта были переданы точные географические координаты объектов Всемирного наследия и других культурных памятников, чтобы предотвратить их возможное повреждение.

Обращение прозвучало на фоне возобновления израильских авиаударов по Ливану в ответ на обстрелы территории Израиля террористической организацией Хизбалла.

Напомним, что в апреле 2024 года ЮНЕСКО уже предоставила усиленную защиту 34 историческим объектам Ливана после того, как израильский авиаудар произошел вблизи римских руин Баальбека. Тогда Комитет по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта принял соответствующее решение после обращений ливанских властей.

Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле тогда заявила, что организация "не пожалеет усилий, чтобы предоставить весь необходимый опыт и помощь для защиты исключительного культурного наследия Ливана".