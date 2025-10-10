"Иллюзия присутствия" с детским лицом помогает раскрыть воспоминания

Исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports, стало первым, в котором показано, что взрослые могут легче вспомнить свои ранние воспоминания, "примерив" на себя детскую версию собственного лица. Под руководством нейробиологов из Университета Англии Раскин в Кембридже было проведено исследование с участием 50 взрослых. Ученые изучали так называемую "иллюзию присутствия" – эффект, при котором человек воспринимает изображение лица на экране как свое собственное, словно смотрит в зеркало.

В ходе эксперимента участники наблюдали свое лицо в реальном времени, обработанное цифровым фильтром для придания ему детского облика. При движениях головы на экране лицо повторяло их движения, создавая стойкое ощущение, что это именно их детское лицо. Контрольная группа видела свое обычное взрослое лицо при тех же условиях. После эксперимента участники проходили автобиографическое интервью, вспоминая события как из детства, так и из прошедшего года. Ученые измерили и количественно оценили количество деталей, которые участники предоставляли при воспоминании эпизодических автобиографических событий – воспоминаний, позволяющих мысленно переживать прошлое и "путешествовать во времени" к событиям своей жизни.

Результаты исследования впервые показали, что доступ к давним воспоминаниям может зависеть от изменений восприятия собственного тела. Участники, видевшие на экране детскую версию своего лица, вспомнили значительно больше эпизодических событий из детства по сравнению с теми, кто наблюдал свое взрослое лицо.

Исследователи считают, что эти открытия открывают новые пути для изучения того, как телесное самовосприятие влияет на память, и могут привести к разработке методов, позволяющих получить доступ к ранее недоступным воспоминаниям, включая события периода "детской амнезии", обычно приходящегося на первые три года жизни.

Команда обнаружила, что временные изменения в телесном "я", в частности, примерка детской версии собственного лица, могут существенно облегчить доступ к детским воспоминаниям. Возможно, это связано с тем, что мозг кодирует информацию о теле как часть деталей события, и повторное введение таких телесных сигналов помогает восстановить воспоминания спустя десятилетия.