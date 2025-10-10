Ученые разработали первый "точный анализ крови" для выявления синдрома хронической усталости

Ученые заявили о разработке первого в мире анализа крови для диагностики миалгического энцефаломиелита, также известного как синдром хронической усталости (МЭ/СХУ). На данный момент теста на это заболевание не существует, и диагноз ставится чаще всего на основе симптомов. В результате многие пациенты остаются без правильного диагноза годами. Некоторые эксперты, не участвовавшие в исследовании, призвали к осторожности, отметив, что тест необходимо полностью проверить в независимых и тщательно спланированных исследованиях, прежде чем его можно будет применять в клинической практике.

Команда из Медицинской школы Университета Восточной Англии пояснили, что МЭ/СХУ – серьезное и часто инвалидизирующее заболевание, сопровождающееся крайней усталостью, которая не проходит после отдыха. Многие пациенты жалуются, что их игнорируют или считают, будто болезнь "всего лишь в их голове". Из-за отсутствия точных тестов люди часто остаются без диагноза или получают неправильный.

Ученые заявили, что хотели выяснить, возможно ли создать анализ крови для диагностики этого заболевания, и нам это удалось. Это открытие дает шанс на разработку простого и точного теста, который позволит быстрее ставить диагноз, обеспечивать раннюю поддержку и более эффективное лечение. Исследователи изучали сворачивание ДНК у пациентов с МЭ/СХУ, что может выступать в роли явного биомаркера заболевания. Они проанализировали образцы крови 47 пациентов с тяжелой формой МЭ/СХУ и 61 здорового взрослого. В результате команда выявила уникальный паттерн, который последовательно встречается у больных, но отсутствует у здоровых людей, что позволило создать диагностический тест.

В статье авторы отметили, что чувствительность теста составляет 92% – то есть вероятность положительного результата при наличии заболевания высока, а специфичность достигает 98%, что отражает точность исключения здоровых людей.