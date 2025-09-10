x
Израильский стартап разработал ИИ-модель для создания решений кибербезопасности "своими руками"

время публикации: 10 сентября 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 15:23
AP Photo/Eric Gay

Компания Sola Security разработала генеративный ИИ, который позволяет создавать персонализированные приложения кибербезопасности в процессе разговора с моделью на естественном языке.

Идея создателей Sola Security заключается в том, чтобы превратить разработку приложений кибербезопасности из многомесячного процесса в задачу, решаемую за минуты. Пользователь описывает свои проблемы на естественном языке, а генеративный ИИ Sola создает готовое приложение, которое интегрируется с существующими системами компании.

Практическая польза подхода очевидна: вместо найма дорогих специалистов или закупки универсальных решений, которые не всегда подходят под специфику конкретной компании, возникает возможность быстро создавать точечные инструменты. Это особенно актуально для стартапов и средних компаний, у которых ресурсы на кибербезопасность ограничены, а потребность в таких решениях – велика.

За шесть месяцев с момента выхода Sola Security на открытый рынок более 2000 пользователей создали свыше 1000 кастомизированных приложений с помощью платформы Sola. Спектр решений охватывает управление идентификацией и доступом, облачную безопасность, управление конфигурациями, соответствие политикам безопасности и многое другое.

Концепция Sola демократизирует создание решений кибербезопасности, делая их доступными не только крупным корпорациям с большими IT-бюджетами, но и малому и среднему бизнесу. Это потенциально может значительно повысить общий уровень кибербезопасности в экосистеме.

Компания привлекла $35 миллионов во время последнего раунда. Общий объем привлеченных средств составил $65 миллионов всего за год с момента основания стартапа.

