10 сентября 2025
Наука и Хайтек

Почему подростки игнорируют предупреждения родителей и становятся дерзкими

Психология
Исследования
Израильские ученые
время публикации: 10 сентября 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 15:20
Почему подростки игнорируют предупреждения родителей и становятся дерзкими
AP Photo/Martin Meissner

Ученые из Университета Бен-Гуриона показали, что эффективность родительских предупреждений зависит не от содержания, а от того, насколько сами родители следуют заявляемым ценностям.

Когда подростки начинают вести себя рискованно – прогуливают школу, лгут, – родители обычно предупреждают их о возможных последствиях. Казалось бы, это логичный способ предотвратить дальнейшие ошибки и проступки. Но новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Youth and Adolescence показывает, что подростки воспринимают такие предупреждения далеко не всегда.

Команда обнаружила, что главное при восприятии родительских предупреждений заключается не в самом послании, а в том, насколько сами родители придерживаются заявленных ценностей. Если родители последовательно демонстрируют свои принципы в повседневной жизни, подростки воспринимают предупреждения как заботу и поддержку. В противном случае слова родителей кажутся подросткам попыткой контроля и давления, а это провоцирует неповиновение.

Ученые опросили 105 израильских подростков в возрасте около 15 лет, которые в течение месяца, предшествовавшего разговору с психологами, совершали проблемные поступки. Результаты оказались однозначными: если родители недостаточно четко демонстрировали свои ценности в повседневной жизни, подростки воспринимали их предупреждения как подавление своих базовых потребностей – автономности и социальности. Напротив, если демонстрации ценностей была убедительной, предупреждения выглядели как защита, и подростки чувствовали поддержку даже при неприятных для них последствиях.

Но как показали исследователи, только демонстрации ценностей – недостаточно. Даже в таком случае рискованное поведение подростков остается высоко вероятным. Единственным эффективным подходом оказался "взгляд с позиции ребенка", когда родители пытались понять чувства и причины поступков подростка. Такой эмпатический подход чаще побуждал подростков пересмотреть свои действия.

Наука и Хайтек
