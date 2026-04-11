Цыплятам нравится, когда их трогают люди

Исследование показало, что получать удовольствие от человеческого прикосновения могут не только кошки и собаки, но и куры. Ученые отмечают, что мягкое взаимодействие с человеком способно вызывать положительные эмоции у молодых цыплят.

Специалисты из Бристольского университета в статье для журнала Animal Welfare отметили, что внимательное отношение человека уже известно как способ снижения стресса у молодых сельскохозяйственных животных. Тем не менее до этого момента оставалось неясным, действительно ли сами прикосновения воспринимаются птицами как приятные. В эксперименте 20 цыплятам-несушкам предоставили выбор между двумя отдельными зонами, каждая из которых была обозначена своим цветом. В одной зоне птиц ласково гладили и тихо с ними разговаривали, а в другой присутствовал человек, но он оставался спокойным и нейтральным.

Исследователи заметили, что цыплята чаще выбирали зону с вниманием и взаимодействием, что свидетельствует о положительной ассоциации с этим опытом. При этом это не означало, что они полностью избегали нейтральной зоны. Скорее, результаты указывали на то, что зона с мягким человеческим общением была для них более привлекательной.