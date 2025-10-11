Зеленым морским черепахам больше не грозит вымирание
Зеленая морская черепаха, одна из крупейших представительниц своего вида, официально переведена из категории "вымирающих" в категорию "вызывающих наименьшие опасения" в Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП). Это достижение, представленное на Всемирном конгрессе МСОП в Абу-Даби, признано серьезной победой в области охраны природы и дает повод для оптимизма экологам, сообщает ВВС.
Ранее, начиная с 1980-х годов, этот вид черепах, получивший свое название из-за зеленоватого цвета жировой ткани (обусловленного растительной диетой), находился под угрозой исчезновения. Массовый отлов черепах ради супа, красивого панциря и яиц, считавшихся деликатесом, привел к резкому сокращению популяции. На сегодняшний день из семи ныне живущих видов морских черепах два еще остаются на грани полного исчезновения.
Восстановление численности зеленых морских черепах стало возможным благодаря комплексной природоохранной работе, проводимой на протяжении последних пятидесяти лет. Эти меры включали в себя патрулирование пляжей с целью защиты самок и их яиц на местах гнездования, просветительскую работу для прекращения браконьерства, а также разработку и использование специальных средств, предотвращающих попадание животных в рыболовные сети.