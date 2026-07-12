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Наука и Хайтек

ChatGPT научился одновременно говорить и слушать

ИИ
время публикации: 12 июля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 14:35
ChatGPT научился одновременно говорить и слушать
Иллюстрация: ChatGPT

OpenAI представила новую голосовую модель GPT-Live, которая делает общение с искусственным интеллектом более естественным. В отличие от предыдущих версий, система больше не ждет, пока человек полностью закончит фразу, а способна одновременно воспринимать речь и формировать ответ.

Такой подход стал возможен благодаря полнодуплексной архитектуре: модель непрерывно обрабатывает входящий звук, самостоятельно определяя, когда лучше ответить, а когда продолжить слушать. Благодаря этому разговор становится похожим на обычный диалог между людьми – с естественными паузами, перебиваниями и сменой тем.

Во время общения GPT-Live также может выполнять сложные задачи в фоновом режиме. Например, искать информацию в интернете, анализировать данные или обращаться к другим моделям OpenAI, не прерывая разговор с пользователем. При необходимости на экране появляются дополнительные карточки с картами, графиками, прогнозом погоды или другой полезной информацией. Новая технология уже используется в голосовом режиме ChatGPT. Версия GPT-Live-1 стала доступна подписчикам Go, Plus и Pro, а GPT-Live-1 mini постепенно появляется у пользователей бесплатной версии сервиса.

Наука и Хайтек
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