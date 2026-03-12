x
12 марта 2026
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 16:43
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

ИИ-модели незаметно влияют на социальные взгляды пользователей

ИИ
Израильские ученые
время публикации: 12 марта 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 15:55
ИИ-модели незаметно влияют на социальные взгляды пользователей
AP Photo/Charlie Riedel

Исследователи из Тель-Авивского университета вместе с коллегами показали, что ИИ-инструменты для написания текстов способны незаметно корректировать взгляды пользователей на острые социальные темы.

В ходе масштабных экспериментов с участием более 2500 человек добровольцы составляли эссе по таким острым вопросам, как смертная казнь, используя подсказки автозаполнения, предвзято подобранные ИИ. Результаты показали, что мнения участников начали склоняться в сторону позиций, навязанных алгоритмом, при этом люди не осознавали этих перемен. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Особую тревогу ученых вызвало то, что традиционные методы защиты от дезинформации оказались неэффективными. Предупреждение пользователей о возможной предвзятости системы до начала работы или разъяснения после нее не помогли нейтрализовать влияние технологии. В отличие от прямого перечисления аргументов, формат автозаполнения действует мягко и коварно: человек воспринимает предложенные слова как часть собственного творческого процесса, что в итоге "перепрошивает" его внутренние убеждения.

Профессор Мор Нааман, один из руководителей проекта, подчеркнул серьезность ситуации в условиях, когда подобные системы становятся повсеместными: "Мы говорил людям до и после эксперимента, что они должны быть осторожными. Мы предупреждали, что ИИ будет или был предвзятым, но ничего не помогло. Их отношение к проблемам все равно изменилось". Это доказывает, что алгоритмы могут не просто предоставлять информацию, но и выступать мощным инструментом скрытого формирования общественного мнения.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 30 января 2026

ChatGPT может принять авторитарные идеи после всего лишь одного запроса
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 01 ноября 2025

Чат-боты на основе ИИ говорят пользователям то, что они хотят услышать
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 01 ноября 2025

Фитнес-приложения могут негативно влиять на мотивацию, утверждают эксперты