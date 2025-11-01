Фитнес-приложения могут негативно влиять на мотивацию, утверждают эксперты

Ученые сообщили в British Journal of Health Psychology, что использование фитнес-приложений может вызывать у некоторых людей стыд, разочарование, раздражение и чувство бессмысленности, что мешает их попыткам улучшить здоровье. В исследовании были проанализированы около 14 000 сообщений о пяти популярных фитнес-приложениях на платформе X. В число приложений вошли MyFitnessPal, Strava, WW, Workouts by Muscle Booster, Fitness Coach & Diet и FitCoach. Наибольшее количество публикаций (около 8500) касалось MyFitnessPal, за ним следовали Strava и WW (ранее Weight Watchers).

Результаты показали, что приложения вызывали у пользователей не меньше разочарования, чем мотивации. В частности, пользователи отмечали стыд за необходимость фиксировать "нездоровую" еду, раздражение из-за постоянных уведомлений о подсчете калорий или ограничении сахара,

разочарование из-за медленного прогресса в достижении целей, установленных приложениями

скептицизм относительно строгих требований и целей, предлагаемых приложениями,

недовольство из-за ошибок в работе приложений, мешавших корректному отслеживанию физической активности.

Ученые отмечают, что все эти негативные переживания могут заставить даже людей с добрыми намерениями отказаться от своих целей. По их мнению, результаты исследования показывают, что фитнес-приложениям стоило бы отказаться от строгого подсчета калорий и упражнений и вместо этого сосредоточиться на более комплексном подходе к здоровью и благополучию. Ученые также подчеркнули, что приложения не устанавливают цели на основе рекомендаций общественного здравоохранения. Вместо этого они ориентируются на личные цели пользователей по весу, что может приводить к нереалистичным или небезопасным рекомендациям.