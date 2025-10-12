Израильские ученые показали, что использование секса как награды может разрушить отношения

Ученые Хайфского университета изучили влияние мотиваций в сексе на качество отношений в паре. Как показало исследование, использование секса как награды может навредить партнерским отношениям.

Работа опубликована в журнале MDPI.

В исследовании приняли участие 675 человек, состоявших в отношениях не менее 12 месяцев. Ученые изучали связь между тремя сексуальными мотивациями – вознаграждением, близостью и удовольствием – и их влиянием на удовлетворенность как сексуальной жизнью, так и отношениями в целом.

В ходе исследования почти две трети участников признались, что практикуют секс в обмен на тот или иной вид услуг. Почти 30% сообщили, что это происходит регулярно. Ученые отмечают, что относительное редкое использование секса в качестве награды не влияет на отношения, то если такая мотивация становится регулярной, все меняется. Частое использование секса в обмен на услугу подрывает благополучие пары как в сексуальной, так и в эмоциональной сфере.

Исследование показало негативную связь между мотивацией вознаграждения и удовлетворенностью отношениями. Сексуальная близость в таких случаях становится своего рода транзакцией. Она отчуждается сама по себе и отчуждает партнеров друг от друга. Ученые подчеркивают, что, если секс становится чистым вознаграждением, он уже не играет существенной роли в близости пары и даже снижает удовольствие. В конечном счете, это может разрушить отношения.

Ученые обращают внимание, что динамику такого "транзакционного" секса можно измерить, например, используя методику, которая применялась в исследовании. Если динамика негативная и пара замечает, что секс становится "транзакцией", нужно менять свое отношение и к сексу, и к партнеру, а в трудных случаях прибегать к психологической и терапевтической помощи.