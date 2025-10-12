x
12 октября 2025
Наука и Хайтек

Эрез Аскель возглавит Национальный штаб по искусственному интеллекту

время публикации: 12 октября 2025 г., 16:53

Офис главы правительства объявил о назначении бригадного генерала запаса Эреза Аскеля главой Национального штаба по искусственному интеллекту, который будет создан при канцелярии премьер-министра.

"Национальный штаб будет отвечать за разработку и реализацию государственной стратегии в сфере искусственного интеллекта, который станет ключевым инструментом в продвижении инноваций, исследований, создания инфраструктуры и регуляции, способствуя усилению роли Израиля на международной арене", – говорится в сообщении.

