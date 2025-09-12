Комаров особенно привлекают любители пива и секса. Новое исследование

Ученые из Университета Радбауда в Неймегене хотели понять, почему комары выбирают одних людей чаще, чем других, команда привезла на ежегодный музыкальный фестиваль Lowlands в Нидерландах тысячи самок комаров рода Anopheles. В 2023 году исследователи организовали временную лабораторию из соединенных между собой грузовых контейнеров, где участвовали около 500 добровольцев. Сначала они заполнили анкету о гигиене, питании и поведении на фестивале. Затем для проверки привлекательности для комаров участники помещали руку в специальную клетку, наполненную насекомыми.

Клетка имела маленькие отверстия, через которые комары ощущали запах руки, но не могли укусить. Видеокамера фиксировала, сколько насекомых садилось на руку добровольца, по сравнению с количеством, севшим на кормушку с сахаром на другой стороне клетки. Сопоставив видеозаписи с анкетами, исследователи получили следующие результаты.

Выяснилось, что те, кто выпил пиво, привлекали комаров в 1,35 раза чаще, чем трезвые участники. Насекомые также чаще реагировали на людей, которые занимались сексом накануне. В то же время, недавний душ и использование солнцезащитного крема снижали привлекательность для комаров.

Хотя исследование проводилось только на одном фестивале и с ограниченным числом участников, оно помогает объяснить, почему некоторые люди особенно привлекают комаров. Кроме того, результаты дают полезные рекомендации по защите от укусов: например, использовать солнцезащитный крем, регулярно принимать душ и сокращать или полностью исключать потребление пива, находясь на природе.