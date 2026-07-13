Израильские ученые объяснили, почему яркая звезда, о которой писал Птолемей, так сильно потускнела

Исследователи из Института Вейцмана объяснили, почему звезда Тета Эридана, которая во времена Птолемея 2000 лет назад входила в число 13 ярчайших объектов неба, так сильно потускнела.

Древнегреческие астрономы Гиппарх и Птолемей и арабский астроном аль-Суфи, живший 1000 лет назад, описывали звезду Тета Эридана как исключительно яркое светило. Но сегодня ее видимый блеск составляет скромные 2,9 звездной величины. Исследователи подсчитали, что в древности звезда была примерно в 12 раз ярче, чем сейчас.

Сначала астрономы считали Тету Эридана одиночной звездой, потом уточнили, эта звезда – двойная. Современные наблюдения показали, что Тета Эридана – сложная тройная система. Ключом к разгадке изменения блеска звездной системы стало изучение внутренней тесной пары звезд, получившей название Тета Эридана Aa и Ab. Эти светила вращаются по вытянутой тесной орбите на расстоянии в 10 раз меньше, чем от Земли до Солнца, и масса у Aa немного больше.

Анализ орбитальных параметров, радиусов и компонент массы звезд позволил ученым реконструировать события двухтысячелетней давности. Звезда Aa заполнила свою полость Роша – это критическая область, за границей которой вещество начинает перетекать на соседний объект. Это спровоцировало активный перенос массы на меньшую звезду Ab. Этот процесс сопровождался выделением колоссальной орбитальной энергии. Процесс запустил длительную стадию "общей оболочки" и привел к резкому увеличению светимости всей системы. Система ярко светилась на протяжении веков. Дополнительным фактором стало то, что главная звезда Aa как раз завершила горение водорода в своем ядре и начала расширяться. К настоящему времени бурный процесс завершился, система успокоилась и пришла к своему нынешнему, гораздо более скромному состоянию. Работа размещена на сайте arXiv.

Авторы отмечают, что подобные кратковременные вспышки могут быть распространенным явлением во Вселенной.