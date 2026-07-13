Эяль Замир против закона об отмене ареста дезертиров: создает стимул уклоняться от призыва

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир опубликовал в понедельник обращение к главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру обороны Исраэлю Кацу, в котором он выражает категорическое несогласие с законопроектом о прекращении ареста ультраортодоксов, уклоняющихся от призыва в армию.

По мнению начальника Генштаба, принятие этого закона не приведет к увеличению численности личного состава в ближайшей перспективе и лишь создаст стимул уклоняться от призыва.

Замир напоминает, что законопроект предусматривает особый порядок для учащихся йешив, согласно которому в течение нескольких месяцев в отношении них не будут применяться меры принудительного исполнения, включая аресты, следственные действия и другие меры правоприменения. Он добавил, что этот период, вероятно, будет продлен в связи с предстоящими выборами.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что внесенная в разгар войны на нескольких фронтах законодательная инициатива крайне негативно влияет на способность армии выполнять боевые задачи. Прежде всего, принятие этого закона подорвет доверие тех, кто проходит военную службу, настаивает Замир. Кроме того, оно не принесет пользу армии и отвлечет ресурсы в военное время.

В завершение обращения Замир призвал, если закон все же будет принят, без промедления исключить из него механизм специальной комиссии, предусмотренный законопроектом.

Напомним, накануне парламентская комиссия по иностранным делам и обороне утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, замораживающий задержания ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе.

Речь идет о законопроекте, получившем название "закон об интеграции учащихся йешив". В соответствии с законопроектом аресты учащихся йешив будут приостановлены до ноября 2026 года. Это освобождение имеет статус административного распоряжения. В том случае, если до ноября не будет создано новое правительство, действие распоряжения будет продлено еще на три месяца.

Юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Мири Френкель заявила, что речь идет о дискриминационном законопроекте, который "предоставляет тотальное освобождение определенной группе населения от обязанностей, с которыми связан закон о всеобщей воинской обязанности". "Закон не предлагает какой-либо альтернативы или сдерживающего фактора", – отметила она.