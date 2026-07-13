x
13 июля 2026
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 16:30
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Начало новой эры: ВСУ впервые применили в бою пулеметного робота, десантированного морским дроном

Война в Украине
Украина
время публикации: 13 июля 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 16:29

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в ходе операции по освобождению Кинбурнской косы ВСУ задействовали вооруженного пулеметами боевого робота, который высадился на берег с морского дрона.

"Звучит как кино – но это реальность. Это сделали бойцы 123-й бригады территориальной обороны". – написал Геращенко в социальной сети X. Там же опубликовано видео высадки.

Как отмечает сайт Israel Defense, речь может идти о первом подобном случае в истории: "Эта операция возвещает начало новой эры в боевом применении роботов с интеграцией морских и наземных платформ".

"Русским очень сложно справиться с подобной угрозой, которая значительно снижает эффективность их артиллерии и минных заграждений", – сообщил изданию западный военный источник, говоривший на условиях анонимности. Это также значительно сокращает потери.

Отмечается, что это часть изменения украинской военной доктрины. С начала года на вооружение ВСУ поступили десятки новых типов роботизированных систем, которые используются для ведения боевых действий, разведки, обеспечения, эвакуации раненых, а также непосредственного ведения военных действий. Некоторые подразделения намерены заменить роботами до 30% пехоты.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 апреля 2026

Зеленский: ВСУ впервые захватили российскую позицию, задействовав исключительно роботов
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 декабря 2021

Провалилась попытка начать переговоры об ограничении использования боевых роботов