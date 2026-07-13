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Мир

Великобритания объявила иранский "Корпус стражей" террористической группировкой

Иран
Великобритания
КСИР
время публикации: 13 июля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 14:48
Великобритания объявила иранский "Корпус стражей" террористической группировкой
AP Photo/Vahid Salemi

Великобритания объявила террористической группировкой Корпус стражей Исламской революции. Юридическим основанием для этого стало новое законодательство по борьбе с террором.

Таким образом, уголовным преступлением становятся оказание помощи КСИР в какой-либо форме, участие в связанных с корпусом мероприятиях и публичная поддержка его деятельности. Совершающим подобные действия может грозить до 14 лет заключения.

Корпус стражей возник как элитное соединение вооруженных сил Ирана, подчиняющееся лично верховному руководителю, но со временем превратился еще и в экономическую империю. КСИР несет непосредственную ответственность за теракты, проводимые Ираном и его сателлитами.

Мир
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