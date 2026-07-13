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Ближний Восток

Хуситы угрожают Саудовской Аравии ответом на удар по аэропорту Саны

Йемен
Саудовская Аравия
Хуситы
время публикации: 13 июля 2026 г., 17:28 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 17:28
Хуситы угрожают Саудовской Аравии ответом на удар по аэропорту Саны
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменское движение "Ансар Аллах" готовится ответить на удары по международному аэропорту Саны, в которых оно обвиняет Саудовскую Аравию. Военный представитель хуситов Яхья Сари объявил, что атака положила конец периоду деэскалации и "не останется без ответа и наказания".

Член политического бюро хуситов Мухаммед аль-Фарах заявил, что "рука находится на спусковом крючке", а ответ будет нанесен в глубь территории Саудовской Аравии.

Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" распространяет сообщения о предстоящем ответе и возлагает на саудовское руководство ответственность за возможную эскалацию. При этом достоверных сообщений о переброске подразделений, развертывании ракетных установок или начале запусков беспилотников пока нет.

Хуситы утверждают, что 13 июля саудовская авиация нанесла несколько ударов по взлетно-посадочным полосам аэропорта Саны. Международно признанное правительство Йемена заявило, что полосу атаковали его вооруженные силы, чтобы не допустить посадки самолета иранской авиакомпании Mahan Air. Саудовская Аравия непосредственное участие в операции пока не подтверждала.

Ближний Восток
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