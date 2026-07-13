Хуситы угрожают Саудовской Аравии ответом на удар по аэропорту Саны

Йеменское движение "Ансар Аллах" готовится ответить на удары по международному аэропорту Саны, в которых оно обвиняет Саудовскую Аравию. Военный представитель хуситов Яхья Сари объявил, что атака положила конец периоду деэскалации и "не останется без ответа и наказания".

Член политического бюро хуситов Мухаммед аль-Фарах заявил, что "рука находится на спусковом крючке", а ответ будет нанесен в глубь территории Саудовской Аравии.

Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" распространяет сообщения о предстоящем ответе и возлагает на саудовское руководство ответственность за возможную эскалацию. При этом достоверных сообщений о переброске подразделений, развертывании ракетных установок или начале запусков беспилотников пока нет.

Хуситы утверждают, что 13 июля саудовская авиация нанесла несколько ударов по взлетно-посадочным полосам аэропорта Саны. Международно признанное правительство Йемена заявило, что полосу атаковали его вооруженные силы, чтобы не допустить посадки самолета иранской авиакомпании Mahan Air. Саудовская Аравия непосредственное участие в операции пока не подтверждала.