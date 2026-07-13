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Израиль

Глава ШАБАКа Зини представил заключение против запрета на регистрацию ультраправой партии

Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
Выборы 2026
время публикации: 13 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 15:40
Глава ШАБАКа Зини представил заключение против запрета на регистрацию ультраправой партии
Chaim Goldberg/Flash90

Глава ШАБАКа Давид Зини и его заместитель представили в Высший суд справедливости (БАГАЦ) заключение, согласно которому он не согласен с мнением своего предшественника по поводу ультраправой партии.

Глава управления записи общественных организаций отказался регистрировать партию "Еврейский, единый и сильный Израиль" помимо прочего на основании заключения, представленного Общей службой безопасности (ШАБАК). Заключение было представлено бывшим главой ШАБАКа Роненом Баром совместно с главой "еврейского отдела" и главой исследовательского отдела.

Согласно закону, отказ зарегистрировать партию или общественное движение автоматически передается в суд для рассмотрения. Обсуждение должно состояться 14 июля. Ранее Давид Зини попросил предоставить ему материалы, на основе которых ШАБАК сделал предыдущее заключение.

После изучения материалов он представил в суд заключение, согласно которому он не согласен с мнением Ронена Бара.

Израиль
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