Глава ШАБАКа Зини представил заключение против запрета на регистрацию ультраправой партии

Глава ШАБАКа Давид Зини и его заместитель представили в Высший суд справедливости (БАГАЦ) заключение, согласно которому он не согласен с мнением своего предшественника по поводу ультраправой партии.

Глава управления записи общественных организаций отказался регистрировать партию "Еврейский, единый и сильный Израиль" помимо прочего на основании заключения, представленного Общей службой безопасности (ШАБАК). Заключение было представлено бывшим главой ШАБАКа Роненом Баром совместно с главой "еврейского отдела" и главой исследовательского отдела.

Согласно закону, отказ зарегистрировать партию или общественное движение автоматически передается в суд для рассмотрения. Обсуждение должно состояться 14 июля. Ранее Давид Зини попросил предоставить ему материалы, на основе которых ШАБАК сделал предыдущее заключение.

После изучения материалов он представил в суд заключение, согласно которому он не согласен с мнением Ронена Бара.