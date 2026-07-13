Новый метод, разработанный израильскими учеными, улучшает отбор сперматозоидов при ЭКО

Ученые из Тель-Авивского университета разработали метод трехмерной визуализации, который позволяет, не повреждая, оценивать внутреннюю структуру сперматозоидов.

Существующие методы отбора половых клеток для искусственного оплодотворения (ЭКО) ограничены возможностями двухмерной микроскопии. Эмбриологи вынуждены оценивать клетки только по внешнему виду. Химические красители могли бы проявить внутреннее строение, но их нельзя применять, так как клетки должны оставаться жизнеспособными для последующего оплодотворения. Мужской фактор становится причиной бесплодия примерно в половине случаев, поэтому точная диагностика критически важна.

Новая технология исследователей под руководством профессора Натана Шакеда решает эту проблему. Система фиксирует показатели преломления света и создает 3D-карты живых сперматозоидов во время их движения. Метод позволяет детально рассмотреть ядро, акросому (капсулу с ферментами для проникновения в яйцеклетку) и шейку клетки, где расположены центриоли, влияющие на развитие эмбриона.

Для автоматизации процесса ученые внедрили ИИ-модель. Обученная на трехмерных снимках модель распознает внутренние структуры клетки с точностью почти 90%. В будущем авторы планируют проверить, способна ли технология выявлять фрагментацию ДНК, которая снижает вероятность успешной беременности. Внедрением технологии занимается стартап QART Medical.

"Наша цель – предоставить специалистам по лечению бесплодия информацию, которая раньше была недоступна, – отметил профессор Шакед в интервью The Jerusalem Post, – Вместо того чтобы полагаться исключительно на внешний вид сперматозоида, клиницисты смогут оценивать его внутреннюю структуру без ущерба для его жизнеспособности. Такая информация может обеспечить более осознанный отбор сперматозоидов и повысить показатели успешности вспомогательных репродуктивных технологий".