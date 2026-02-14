Тревожное состояние может вызывать старение организма на уровне ДНК

Ученым давно известно, что жизнь в неблагополучных районах связана с признаками ускоренного биологического старения. Однако новое исследование показало, что значительную роль в этом процессе играет эмоциональное напряжение. В исследовании приняли участие более 1440 жителей Висконсина. В анализ были включены два фактора, которые ранее редко рассматривались вместе: совокупное воздействие неблагоприятных условий района проживания и общий уровень эмоционального дистресса. Статья опубликована в журнале The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences.

Если в предыдущих работах основной акцент делался на депрессии, то здесь дополнительно анализировались стресс и тревожность, а также их роль в связи между условиями жизни и эпигенетическим старением. По словам ученых, именно тревожность оказалась особенно важным промежуточным звеном между неблагоприятной средой и ускоренным старением.

Для оценки биологического возраста использовались три так называемых эпигенетических "часа" – PhenoAge, GrimAge и Dunedin Pace of Aging. Эти методы по-разному оценивают биологическое старение на основе эпигенетических изменений в геноме, и совпадение результатов усиливает достоверность выводов. Результаты показали, что признаки ускоренного старения были широко распространены, однако их выраженность различалась в зависимости от метода измерения. По данным Dunedin PACE, быстрее нормы старели более 60% участников, тогда как часы PhenoAge и GrimAge выявили такие признаки у 46% и 42% соответственно.

Для оценки неблагополучия района исследователи использовали шесть социально-экономических показателей переписи населения, включая медианный доход, долю арендаторов жилья и уровень образования жителей. Особенностью исследования стало то, что ученые смогли проследить историю проживания каждого участника с 18-летнего возраста, иногда на протяжении почти пяти десятилетий. Это позволило оценить не только текущее влияние среды, но и кумулятивный эффект условий жизни на протяжении всей жизни человека.

Психологическое состояние оценивалось по шкале из 21 вопроса, отдельно измерявшей депрессию, тревогу и стресс. Повышенные показатели депрессии были выявлены у 24% участников, тревоги – у 21%, стресса – у 15%. На основе этих данных был рассчитан общий уровень дистресса. Как отметили исследователи, совокупное неблагополучие района оказалось значимым предиктором повышенного уровня стресса во всех моделях анализа и было связано с ускоренным биологическим старением как напрямую, так и опосредованно через рост психологического напряжения.