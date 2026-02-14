Олимпиада. Хоккей. Канадцы разгромили сборную Швейцарии
время публикации: 14 февраля 2026 г., 09:03 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 09:03
В матче мужского олимпийского хоккейного турнира канадцы разгромили сборную Швейцарии 5:1.
По броскам 39:25 в пользу победителей.
В первые 11 минут канадцы дважды забили. Отличились Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) и Томас Харви (Даллас Старз).
На 13-й минуте Пиюс Сутер (Сент-Луис Блюз) сократил отставание 2:1.
Во втором периоде отличился Маклин Селебрини (Сан-Хосе Шаркс), в третьем Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) и Нэйтан Маккиннон (Колорадо Эвеланш).
