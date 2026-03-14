Мазки из щеки предлагают неинвазивный способ диагностики шизофрении

Исследование команды ученых из Rutgers University показало, что анализ клеток из слизистой щеки может стать быстрым и неинвазивным методом диагностики шизофрении, заменяя месяцы неопределенности, с которыми сталкиваются миллионы пациентов. Исследователи выявили два ключевых белка в клетках щеки, которые связаны с симптомами шизофрении. Это открытие дает возможность получить быстрый и объективный результат, в отличие от нынешней диагностики, основанной на наблюдении за поведением пациентов, включая галлюцинации, социальную изоляцию и проблемы с памятью. Такой поведенческий подход непоследователен, так как болезнь проявляется по-разному у разных людей.

В отсутствие биологических маркеров врачи часто тратят до года на подбор эффективных лекарств для конкретного пациента. Ранее попытки найти биологический сигнал в мозге или крови оказывались дорогими или неудобными для пациентов. Исследователи решили сосредоточиться на клетках слизистой щеки, так как они происходят из той же эмбриональной ткани – эктодермы – что и клетки головного мозга. Анализ этих легко доступных клеток позволяет изучать процессы, происходящие в центральной нервной системе, и выявлять молекулярные признаки заболевания без инвазивных процедур.

В исследовании участвовали 54 человека: 27 пациентов с шизофренией и 27 здоровых участников, подобранных по возрасту, полу и расе. Образцы брали с помощью простого 60-секундного мазка со щеки. Затем использовались методы ОТ-ПЦР для изучения активности генов и масс-спектрометрия для измерения уровня белков. Основное внимание уделялось трём генам и одному белку, ранее связанным с шизофренией. Результаты показали, что у пациентов с шизофренией значительно повышены уровни мРНК Sp4 и белка HSP60 по сравнению со здоровой группой. Эти биомаркеры коррелировали с клиническими проявлениями: более высокие уровни Sp4 и HSP60 были связаны с тяжелыми симптомами и проблемами с памятью. Повышенная активность Sp4, в частности, ассоциировалась с плохим распознаванием информации – распространенной когнитивной проблемой при шизофрении.

Sp4 контролирует выработку HSP60, поэтому эти два маркера вместе образуют биологический сигнал, указывающий на заболевание. При этом два других изученных гена не показывали значимых различий между пациентами и контрольной группой. Такие маркеры могут изменить подход к диагностике, позволяя врачам получать быстрый лабораторный результат вместо долгого наблюдения за поведением пациентов. Цель ученых – использовать эти тесты для раннего выявления шизофрении и более точного подбора лечения. Простой 60-секундный мазок со щеки также может помочь выделить группы пациентов и ускорить выбор подходящих лекарств.

Однако пока неизвестно, можно ли обнаружить эти биомаркеры на ранней стадии или до появления симптомов, так как исследование проводилось на уже диагностированных пациентах. Кроме того, из 54 участников половина пациентов с шизофренией имела уровни маркеров, схожие с контрольной группой, что указывает на то, что маркеры не объясняют все случаи заболевания. Это исследование открывает путь к более объективной и персонализированной диагностике шизофрении, позволяя выявлять биологические признаки у конкретных групп пациентов и подбирать для них более точное лечение.