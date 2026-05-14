Полиция Израиля расследует, как в Иордании оказались сотни миллионов шекелей наличными

Полиция Израиля расследует механизм, в рамках которого из Иордании в Израиль доставлялись крупные суммы в шекелях, обменивались в Израиле на доллары, которые возвращались обратно в Иорданию.

В рамках расследования подозрений на отмывание нелегального капитала и финансирование террора задержаны 14 человек, включая лиц, связанных с Северной фракцией "Исламского движения".

Согласно полиции, деньги переправлялись из Иордании в Израиль легально, с декларацией на таможне. Каждый раз речь шла о чемодане с 1-2 миллионами шекелей наличных. Обмен осуществлялся у лицензированного израильского менялы.

По словам начальника отдела о борьбе с экономической преступностью Коби Кадоша, "полиция на начальном этапе открытого расследования и продолжает устанавливать все обстоятельства и отслеживать маршрут денег".

На данном этапе следователи не могут объяснить, откуда в иорданском обменнике взялись сотни миллионов шекелей наличными. Также неизвестно, куда направлялись доллары, уходившие из Израиля обратно в Иорданию, и является ли иорданский обменник лишь каналом для отмывания шекелей или же главным игроком, в интересах которого действовали задержанные.

В ходе обысков в домах и обменниках полиция изъяла золото и ювелирные украшения на сумму около семи миллионов шекелей, наличные в различных валютах на два миллиона шекелей, а также заморозила 22 миллиона шекелей на банковских счетах задержанных и семь объектов недвижимости. По окончании допросов все подозреваемые были отпущены домой.

Следствие сосредоточено на обвинениях в пределах израильской юрисдикции: отмывание денег, ведение деятельности поставщика финансовых услуг без лицензии, получение имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах и финансирование терроризма.