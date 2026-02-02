Китай вывел на орбиту алжирский разведывательный спутник

На космодроме Цзюцюань, расположенном на северо-западе КНР, осуществлен запуск ракеты-носителя "Чжанчжэн-4-Си", которая вывела на орбиту алжирский разведывательный спутник AlSat-3B. Запуск стал вторым за месяц.

На наземной телеметрической станции в Алжире за запуском наблюдали начальник вооруженных сил страны генерал Саид Шенгриха, глава алжирского космического агентства, посол КНР, представители армейского командования.

По официальной информации, запуск проведен в рамках программы создания системы спутников дистанционного зондирования Алжира, AlSat-3B предназначен для картографирования земной поверхности и предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

В то же время алжирские СМИ сообщали, что оба спутника предоставляют возможности наблюдения с высоким разрешением и послужат укреплению потенциала Алжира в сфере геопространственной разведки.